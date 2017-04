Angel Di Maria était divin, le PSG gagne à Angers

Dans : Ligue 1, PSG, Monaco.

Un doublé d’Angel Di Maria a offert un succès solide pour le PSG sur le terrain du SCO d’Angers (0-2). L’Argentin retrouve sa meilleure forme, et Paris revient sur Monaco en attendant la suite.

Unai Emery avait réclamé cette semaine un réveil des autres attaquants parisiens, histoire de montrer que le PSG n’avait pas qu’un seul buteur en Edinson Cavani. Message reçu par Angel Di Maria, qui a inscrit un doublé pour mettre sous l’éteignoir une équipe d’Angers volontaire et qui n’a pas fermé le jeu. Mais le premier éclair de l’Argentin faisait déjà très mal avec un coup-franc magnifiquement enroulé de plus de 25 mètres (0-1, 28e). Angers égalisait par N’Doye, mais son but était refusé pour une faute au préalable et très peu évidente de Diedhiou sur Aurier (39e).

Après le repos, c’est Trapp qui était clairement décisif, sortant une parade splendide sur une tête de N’Doye pour éviter l’égalisation (72e). Et au moment où le PSG commençait à souffrir, un contre rondement mené profitait à Di Maria. L’Argentin marquait au premier poteau en profitant de l’anticipation du centre de Letellier (0-2, 84e). Paris consolidait donc un nouveau succès, le 100e à l’extérieur toutes compétitions confondues pour le PSG de l’ère QSI, et mettait surtout la pression sur Monaco qui jouera ce samedi soir face à Dijon.