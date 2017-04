A la niçoise, le Gym assure sa place sur le podium

Dans : Ligue 1, OGCN, Nancy.

De nouveau bousculé en début de match, l’OGC Nice a renversé l’AS Nancy Lorraine (3-1) ce samedi à l’Allianz Riviera. Un succès qui permet au club azuréen d’éteindre les derniers espoirs de l’Olympique Lyonnais et d’assurer sa place sur le podium.

Cela commence à devenir une spécialité pour l’OGC Nice. Privés de Balotelli suspendu, les Aiglons ont attendu de concéder l’ouverture du score pour se réveiller, comme face à Bordeaux (2-1) et Lille (1-2) lors des deux dernières journées. Cette fois, c’est Nancy qui profitait d’un début de match timide des locaux pour prendre l’avantage grâce à son attaquant Dalé (0-1, 26e), opportuniste après une grossière erreur d’Eysseric. Un but que l’on sentait venir et qui lançait enfin le match du Gym.

Du coup, l’égalisation ne tardait pas grâce à Belhanda, qui se jetait pour offrir l’égalisation à Le Bihan (1-1, 35e), titularisé pour la première fois en L1 depuis septembre 2015 ! De plus en plus en jambes après sa longue indisponibilité, l’ancien Havrais pesait sur une défense nancéienne ravie de rentrer au vestiaire pour la mi-temps. Le problème, c’est que Nice repartait sur le même rythme en seconde période. Après une première occasion d’Eysseric, Dalbert devançait Dia et obtenait un penalty logique. Plein centre, Seri inscrivait le deuxième but niçois (2-1, 50e).

Doublé pour Seri

Curieusement, les hommes de Favre reculaient et se faisaient une belle frayeur sur la frappe d’Aït Bennasser (66e) ! Sans conséquence puisque Seri, bien lancé par Eysseric, tuait le suspense en fin de match (3-1, 84e). Assuré de terminer sur le podium, l’OGCN disputera au moins le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et se permet de mettre la pression sur Monaco et le Paris Saint-Germain.