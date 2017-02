PL : Arsenal se fait piquer le remplaçant de Wenger par le Barça

Dans : Foot Europeen, Premier League, Liga, Serie A, Mercato.

Priorité absolue des dirigeants d'Arsenal pour remplacer Arsene Wenger à l'issue de la saison, Massimo Allegri pourrait finalement filer du côté du FC Barcelone.

Cet été, le jeu des chaises musicales devrait bien avoir lieu dans la caste des entraîneurs. En effet, après une année en demi-teinte, Arsenal et Barcelone seraient notamment à la recherche d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Entraîneur des Gunners depuis 1996, Arsène Wenger est donc plus que jamais sur le départ. Ces derniers jours, Masimiliano Allegri faisait office de candidat prioritaire pour le remplacer, mais selon The Express, le coach italien serait proche de Barcelone. D'après le média anglais, le coach de la Juventus est pressenti pour remplacer Luis Enrique en Catalogne, alors que les noms de Koeman, Pochettino, Klopp ou Sampaoli circulent.

Proche d'Ariedo Braida, le responsable du scouting du Barça, Allegri ambitionnerait de retrouver le dirigeant transalpin, qu'il a connu au Milan AC au début des années 2010. Alors qu'il était en « discussions avancées » avec Arsenal, l'entraîneur italien serait donc en passe de faire faux bond au club anglais pour filer au FCB. Une mauvaise nouvelle pour Arsenal, qui va donc devoir se trouver une nouvelle piste pour son banc de touche...