PSG : La Roma veut s'offrir le ticket Emery-Monchi !

Dans : Serie A, Foot Europeen, PSG.

Annoncé comme étant proche de rejoindre le PSG l'été prochain, Monchi est également cité du côté de l'AS Rome. Et ce mardi, la Gazzetta dello Sport affirme que le club italien pense à associer, comme à Séville, Monchi à Unai Emery, le coach espagnol du Paris Saint-Germain.

Légende de la Roma, Francesco Totti a apporté ce mardi un soutien très vif à Luciano Spalletti, l'actuel coach du club romain, et cela n'est pas passé inaperçu car le capitaine de l'AS Rome a tenu ces propos favorables au coach italien alors que des rumeurs évoquent un possible départ de ce dernier. Et la Gazzetta laisse même la porte ouverte à la venue à la Roma du duo composé d'Unai Emery et Monchi, un tandem qui avait permis au FC Séville de gagner trois fois l'Europa League avant le départ d'Emery au PSG l'été dernier.

Selon le média italien, les dirigeants italiens pourraient profiter de la grosse déconvenue du Paris Saint-Germain en Ligue des champions pour convaincre Unai Emery de lâcher l'affaire au PSG et de venir rejoindre Monchi dans la capitale italienne. Reste qu'il y a quelques jours, le même directeur sportif de Séville était annoncé comme proche du...PSG, où il retrouverait alors Unai Emery.