Officiel : C'est vendu, Berlusconi cède le Milan AC à Yonghong Li

En pourparlers depuis plusieurs mois, la vente du Milan AC à Yonghong Li est désormais officielle, via un communiqué de presse publiée ce jeudi en début d’après-midi.

31 ans après son arrivée, Silvio Berlusconi est parti avec l’un des plus beaux palmarès du football européen, cédant 99,93 % des parts du club à l’investisseur chinois sous la coupe de la société Rossoneri Sport Investment Lux, basée au Luxembourg. Vendredi, la réunion des nouveaux actionnaires validera la prise de pouvoir de Yonghong Li, et suivront le premier conseil d’administration et la première conférence de presse du nouveau patron du club lombard.

Les détails financiers sont ceux évoqués depuis de longs mois, à savoir que le montant de la transaction est de 740 ME, mais comprend les 220 ME de dettes du Milan AC. La promesse d’investissement est de 350 ME pour les trois ans à venir. Voilà qui devrait permettre au géant italien dans le dur depuis des années, de relever la tête de se montrer plus ambitieux sur le marché des transferts dès l’été prochain.