Juve : Evra refuse de perdre son temps à Turin

Dans : Serie A, Mercato.

En manque de temps de jeu à la Juventus Turin, Patrice Evra (35 ans) ne compte pas attendre l’âge de la retraite sur le banc des remplaçants.

Le latéral gauche a encore faim de ballon et n’exclut pas l’idée d’un transfert cet hiver. « Patrice n’est pas mal du tout à la Juventus, mais comme tous les joueurs, il aimerait jouer plus, a indiqué son agent Federico Pastorello dans Tuttosport. Pour l’instant, il n’y a rien de concret concernant un départ. » Mais à six mois de la fin de son contrat, l’international français se pose forcément des questions.

D’autant que l’ancien joueur de Manchester United ne cache pas sa volonté de disputer la Coupe du monde 2018 avec l’équipe de France. Dans ce cas, une porte de sortie en janvier serait peut-être la meilleure issue. Mais s’il venait à quitter la Juve, ce ne serait pas pour West Ham dont le manager Slaven Bilic a démenti la rumeur d’une arrivée d’Evra. « Ce n'est pas vrai. Ok, c'est un grand joueur, mais nous sommes bien fournis à ce poste », a réagi le Croate, plutôt à la recherche d’un attaquant.