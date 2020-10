Ita : Interdit de toucher à CR7, la Juventus prévient

Dans : Serie A.

Star du football mondial depuis une dizaine d'années, Cristiano Ronaldo est toujours au top sous le maillot de la Juventus de Turin, et ce malgré ses 35 ans.

Durant l’été 2018, l'international portugais avait quitté le Real Madrid pour rejoindre la Juventus contre un chèque de 100 millions d’euros. Auteur de 68 buts en 91 matchs, CR7 a clairement porté sa formation vers les sommets sur la scène nationale, et notamment en Série A. Tout cela grâce à une condition physique toujours à son maximum, d’autant plus que Cristiano Ronaldo est rarement blessé. Il faut dire que la Juventus prend bien soin de lui, vu que CR7 dispose carrément d’un traitement particulier lors des entraînements. C'est en tout cas ce qu’explique Daouda Peeters.

« On dit de lui que c’est une grande gueule, mais pas du tout. C’est un gros bosseur à l’image de tous les joueurs de l’équipe, personne ne fait la star. À l’entraînement, le staff technique nous dit de faire attention quand on va au duel sur Cristiano Ronaldo… Car il représente un gros capital pour le club ! Comme jeune, ce n’est pas toujours évident car on veut aussi se montrer et mettre le pied, mais il faut faire attention… », a avoué, dans une interview sur la RTBF, l’international espoir belge, qui sait qu’un jeune comme lui peut vraiment pourrir sa carrière en blessant un joueur de la trempe de Cristiano Ronaldo. Surtout en cette saison 2020-2021, au cours de laquelle CR7 cherchera à remporter la Ligue des Champions avec un troisième club différent du côté de Turin.