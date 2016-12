Real : Zidane et Pintus virent Cristiano Ronaldo de Madrid

Une trêve ? Cristiano Ronaldo ne connaît visiblement pas ce mot. Tout juste revenu du Japon avec le titre mondial mais aussi celui de meilleur buteur de la compétition, CR7 avait quartier libre jusqu’à la semaine prochaine et la reprise de l’entrainement progressive des Merengue. Mais le Portugais a décidé de rester à Madrid pour des opérations commerciales, et aussi une nouvelle séance d’entrainement qu’il a programmé en solo au sein du centre d’entrainement du club espagnol.

Pour un joueur qui a enchainé la victoire en Ligue des Champions, l’Euro, sa blessure, la reprise rapide avec le Real, le Ballon d’Or et le championnat du monde des clubs, cela fait de trop. Zinedine Zidane et le préparateur physique Antonio Pintus ont rappelé à CR7 qu’il avait 31 ans, et qu’il ferait bien de reposer un peu son corps pendant ces quelques jours. L’attaquant s’est exécuté, s’envolant finalement pour le Portugal pour un petit break en famille, même si rien ni personne n’empêchera visiblement Cristiano Ronaldo de se faire quelques petites séances personnalisées. Pour garder la forme…