Barça : Neymar buteur en méforme ? Il ne panique pas

Quand on s'appelle Neymar, ne pas trouver le chemin des filets pendant plusieurs matches peut commencer à susciter des interrogations. Et quand ce régime sans but dépasse les deux mois, alors la planète football se demande ce qui se passe pour l'attaquant brésilien du FC Barcelone, peut coutumier de cela. Pourtant, les chiffres sont là, cela fait désormais neuf rencontres consécutives toutes compétitions confondues que Neymar n'a pas marqué avec le Barça. Sa dernière réalisation remonte à la rencontre face à Manchester City en Ligue des champions, le 19 octobre dernier le club catalan s'était imposé au Camp Nou sur le score de 4-0 face aux Citizens avec un dernier but signé Neymar à la 89e minute.

Ce dimanche, l'attaquant brésilien, interrogé par le site de la Liga, s'est exprimé sur cette méforme offensive. Et Neymar affirme être loin de paniquer. « Je veux aider mes coéquipiers comme je peux. Que ce soit avec des buts, des passes décisives, ou tout ce que je peux faire. Cela ne change rien que ce soit moi qui marque ou pas. Il est évident que je veux être sur le terrain pour marquer de nombreux buts et faire de nombreuses passes décisives, nous sommes tous au Barça pour gagner des matches. Mais il peut arriver que tu ne parviennes pas à faire les choses que tu souhaiterais faire durant un match. Tu veux marquer un but et ça ne va pas, tu veux faire une passe et ça ne va pas. C’est le football », confie Neymar, qui ne sombre pas dans la déprime et aura à coeur de vite conjuguer cette période au passé dès la reprise.