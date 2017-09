Celtic : Une belle reconversion pour Kolo Touré

Quelques mois après avoir pris sa retraite sportive au Celtic, Kolo Touré continue de prendre du grade. Récemment nommé adjoint de la sélection olympique de la Côte d'Ivoire, l'ancien défenseur de 36 ans va aider Brendan Rodgers à Glasgow puisqu'il devient son assistant technique. Une nouvelle qui réjouit l'ancien joueur d'Arsenal : « Maintenant, j'ai envie de donner des conseils, d'aider les jeunes joueurs et de leur transmettre mon expérience acquise pendant ma carrière ».

???? Kolo Toure speaks to @CelticTV's @gerrymcculloch1 after rejoining #CelticFC as Technical Assistant. pic.twitter.com/OXezhIvd8k