Zlatan présente le futur Ibrahimovic, ça va faire mal

Annoncé de retour pour la deuxième partie de saison, Zlatan Ibrahimovic, victime d'une grave blessure au genou, fait le maximum pour retrouver la compétition avant les délais prévus.

A ce rythme, l’attaquant qui a prolongé son contrat à Manchester United pourrait effectivement revenir plus tôt. Un pari assez risqué pour un joueur qui s’apprête à fêter ses 36 ans. En tout cas, le Suédois semble sûr de lui et prédit même un come-back retentissant ! « Je me remets de tout. Ce qui est sur mon chemin ne compte pas et je vais tout casser pour atteindre mon but », a annoncé l’ancien Parisien dans le magazine officiel de MU.

« Quand je reviendrai sur le terrain pour jouer au foot, je serai meilleur qu'avant, a poursuivi le Red Devil. Je ne reviens pas parce que je suis comme je suis, je reviens pour devenir une meilleure version du vieux moi. Imaginez ce que cela va être. Là, je me reconstruis et c'est de plus en plus fort. Je me sens bien, je sens que mes mouvements répondent bien. Je me suis entraîné chaque jour depuis mon opération, il n'y a pas de vacances. »

Ibra ne veut pas de pitié

« C'est un nouveau défi mais je suis fort mentalement et quand je me concentre sur un objectif, rien ne m'arrête. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aimerais reprendre le foot dès aujourd'hui mais ça ne marche pas comme ça. Il faut que je sois patient. Il n'y a pas d'urgence, quand on est prêt on est prêt, a-t-il tempéré. Quand je rejouerai, je ne veux bénéficier d'aucune excuse par rapport à ma blessure, ou qu'on dise "il revient tout juste, c'est son premier match". Non, je veux ressentir la même pression qu'avant. » Pour cela, Ibrahimovic peut compter sur la presse anglaise...