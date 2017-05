West Ham fait tomber Tottenham, et fait cadeau du titre à Chelsea

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Entre Chelsea et Tottenham, la lutte a été réglée par un autre club londonien. Ce vendredi, West Ham a en effet battu son voisin de Tottenham sur le score de 1-0. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Lanzini à la 65e minute, et il vaut de l’or. En effet, si cela ne change rien à la place des Hammers dans le ventre mou, cela permet à Chelsea de conserver ses quatre points d’avance avec encore quatre matchs à jouer, contre seulement trois aux Spurs. Autant dire que lundi soir, en cas de succès devant Middlesbrough, les Blues pourraient porter leur avance à sept longueurs, et se retrouver à une victoire du titre.