Racheter Arsenal et virer Wenger, ce milliardaire en rêve

Dans : Premier League, Info.

Avant la prolongation d’Arsène Wenger en mai dernier, beaucoup de supporters d’Arsenal réclamaient son départ ainsi qu’un changement de cycle.

Ils pourraient être servis dans les années à venir grâce à Aliko Dangote. Fan des Gunners depuis plus de 30 ans, le milliardaire nigérian rêve de racheter le club londonien. Pour cela, il faudra convaincre l'Américain Stan Kroenke, qui détient 67 % des parts d’Arsenal, et le Russe Alisher Usmanov (30%). « S'ils ont une bonne offre, je suis sûr qu'ils accepteraient de vendre, a confié l’homme d’affaires de 60 ans à Bloomberg. Tout est possible dans ce monde. Ils ne posséderont pas Arsenal pour toujours. »

Ambitieux, Aliko Dangote sait déjà quelle serait sa priorité en tant que nouveau patron. « La première chose que je changerais, c'est le coach, a-t-il annoncé en référence à Wenger. Il a fait du bon boulot, mais un autre devrait avoir sa chance. » Que l’Alsacien se rassure, l’homme le plus riche du continent africain (11,5 milliards d’euros) a prévu de formuler une offre en 2019, lorsque la construction de sa raffinerie sera terminée. Cela tombe bien, Wenger est sous contrat pour encore deux ans.