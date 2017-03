PL : Wenger ne se voit pas quitter Arsenal

Dans : Premier League, Foot Europeen.

En marge de la très large victoire d'Arsenal ce samedi contre le club amateur de Lincoln (5-0), Arsène Wenger a encore été interrogé sur son avenir aux commandes des Gunners, des supporters ayant encore une fois réclamé son départ. Mais si l'on en croit les propos du technicien français d'Arsenal, cette hypothèse n'est pas d'actualité et si un départ se fait, ce ne sera pas de sa propre volonté.

« Ma préférence est de rester ici. Ne parlons pas trop de moi, comme ça a été le cas dernièrement. Comme je l'ai toujours fait, j'essaie de servir de mon mieux ce club en m'engageant totalement. Et je le ferai aussi longtemps que je suis ici. Pour encore combien de temps? Je ne sais pas pour le moment. Mais j'ai toujours montré beaucoup de loyauté et ma préférence est de rester ici. Je me concentre sur mon travail comme je l'ai toujours fait. Je laisse d'autres personnes juger mes performances. Les gens parlent et parlent tout le temps, mais cela ne veut pas dire qu'ils ont raison. Nous devons aussi leur montrer sur le terrain ce pourquoi nous sommes payés », a expliqué Arsène Wenger, relativement zen dans cette période compliquée.