PL : Wenger dit oui à la réduction de la durée du mercato d'été

Dans : Premier League, Mercato.

On le sait les propriétaires des clubs de Premier League étudieront en septembre prochain la possibilité de réduire dès 2018 le mercato d'été afin que ce dernier soit terminé quand le championnat d'Angleterre reprendra ses droits. Ce mercredi, présent en conférence de presse, Arsène Wenger a clairement fait savoir qu'il était très favorable à une telle décision.

Et le manager français des Gunners n'a eu aucun mal à justifier sa position. « Ce que je pense de la réduction du mercato d’été ? J’y suis favorable bien sûr. Pour la régularité de la saison c’est mieux, parce qu’actuellement on peut affronter trois fois le même joueur si la fenêtre des transferts n'est pas fermée lorsque vous démarrez la saison. Cela ne me semble pas normal. C’est bon aussi pour le confort psychologique et la concentration du manager. Il est difficile de commencer la saison avec une équipe et d'avoir des joueurs qui ne sont pas impliqués à fond. On peut comprendre qu’une fois que tout le monde est monté dans le train, tout le monde reste dans le train. Si cela donne un avantage aux clubs étrangers ? Non, pas vraiment parce qu’on a déjà assez de temps pour recruter (…) Les gens vont s'adapter. Tout le monde se décide parce qu’il reste trois ou quatre jours et d’un seul coup chacun se réveille et veut acheter des joueurs. Mais si le timing est plus court, les clubs s’adapteront », a expliqué Arsène Wenger, qui constate avec le dossier Alexis Sanchez qu’effectivement le mercato n’est pas une période facile à gérer pour un coach.