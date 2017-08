PL : Wayne Rooney marque son 200e but en Premier League !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

En ouvrant le score ce lundi soir pour Everton à Manchester City, Wayne Rooney a marqué son 200e but en Premier League. 198 l'ont été sous le maillot de Manchester United et 2 sous celui d'Everton, le premier ayant été inscrit il y a une semaine en ouverture de la saison.

Agé de 31 ans, Wayne Rooney est le deuxième joueur de l'histoire à atteindre cette barre symbolique. Mais il devra en mettre 61 de plus s'il veut dépasser le recordman absolu, Alan Shearer. A noter que Rooney est tout de même le premier footballeur à marquer 200 buts et à avoir fait plus de 100 passes décisives en Premier League.