PL : Tottenham assure la deuxième place en battant MU

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Pour son dernier match à White Hart Lane, Tottenham s'est offert un joli cadeau en battant Manchester United (2-1), grâce à des buts de Wanyama (6e) et de Kane (48e), contre une réalisation de Rooney (71e). Avec ce succès, les Spurs s'assurent de terminer la saison à la deuxième place de la Premier League derrière le Champion Chelsea, et devant Liverpool et Man City. De son côté, les Red Devils s'éloignent d'une qualification en Ligue des Champions par le biais du championnat puisqu'ils ont désormais quatre points de retard sur Arsenal, le 5e, à deux journées de la fin.