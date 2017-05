PL : La tempête souffle très fort à Southampton pour Puel !

Dans : Premier League, Mercato.

Neuvième de Premier League avec Southampton, la première saison de Claude Puel en Angleterre a longtemps été considérée comme une réussite. Mais voilà que depuis plusieurs semaines maintenant, les prestations des Saints inquiètent sérieusement et la gestion de l’ancien entraîneur de l’OGC Nice est remise en cause. La situation devient difficile pour l’entraîneur français Outre-Manche, d’autant plus que deux cadres de l’équipe menacent de quitter le club si Puel venait à poursuivre l’aventure…

Selon les informations du Daily Star, Virgil Van Djik, courtisé par plusieurs clubs européens, et Ryan Bertrand ont d’ores et déjà signifié à leur direction qu’ils demanderont à être transférés cet été si Claude Puel était toujours à la tête de Southampton la saison prochaine. Le quotidien britannique explique également que plusieurs joueurs de l’effectif sont « préoccupés » et « mécontents » devant le style de management et le style de jeu proposé par l’entraîneur de 55 ans.

L’avenir du technicien à Southampton est donc clairement à inscrire en pointillés en vue de la saison prochaine, surtout que, du côté de la direction du club, l’élimination en phase de poules de l’Europa League a eu du mal à passer cet automne. L’ancien coach du LOSC pourrait donc être sur le marché cet été, et certains clubs français pourraient naturellement avoir un œil sur sa situation…