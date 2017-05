PL : La réponse cash de Puel sur son avenir à Southampton

Dans : Premier League, Foot Europeen.

S’ils perdent leurs meilleurs joueurs chaque été, les Saints parviennent toujours à rebondir et cette saison n’a pas manqué à la règle. Southampton se retrouve encore confortablement installé au milieu de tableau, et la première année de Claude Puel est donc réussie sur le plan sportif. En revanche, au niveau relationnel, selon les tabloïds, certains joueurs ne voudraient plus entendre parler du technicien français pour les saisons suivantes, mettant même leur possible départ dans la balance. Interrogé ce vendredi en conférence de presse sur un éventuel limogeage, l’ancien coach de Nice s’est montré lapidaire.

« Si je reste ? Bien sûr que je reste. Bien sûr. Je suis venu ici pour un projet, pour continuer à travailler et améliorer le niveau des jeunes joueurs. Je dois continuer à construire l’avenir de Southampton. J’ai été très surpris de voir ces articles, car pour moi, nous venons de vivre une saison très intéressante », a souligné Claude Puel, persuadé qu’il n’y aura pas de coup de Trafalgar cet été à St Mary’s.