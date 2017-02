PL : Chelsea balaie Arsenal dans la course au titre !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Chelsea n'est pas encore champion d'Angleterre, mais il est désormais certain ou presque qu'Arsenal ne le sera pas. Battus à Stamford Bridge (3-1), les Gunners sont désormais à 12 points des Blues.

Ce énième derby londonien de Premier League avait un très gros enjeu sportif, puisque Chelsea l'abordait avec neuf longueurs d'avance sur son adversaire du jour, Arsenal. Autrement dit, la formation de Wenger n'avait aucun droit à l'erreur en terre rivale sous peine de décrocher définitivement au classement. Malheureusement pour Arsenal, ce court déplacement a tourné au fiasco, puisque Giroud, sur le banc au coup d'envoi, et ses coéquipiers se sont lourdement inclinés 3 à 1.

Alonso avait rapidement donné l'avantage à Chelsea (1-0,13e), avant qu'Hazard ne se joue de toute la défense d'Arsenal, et notamment du pauvre Koscielny, et double la mise en début de second période (2-0,53e). Fabregas y allait lui aussi de son but face à son ancien club (3-0, 85e), Giroud, réduisant le score dans le temps additionnel (3-1, 90e+1). Au classement, le mal est fait pour les Gunners qui ont dit adieu, encore une fois, au titre cette saison. De quoi agacer certains supporters, lesquels ont sorti quelques messages peu cordiaux à l'encontre de Wenger une fois le match terminé. De son côté, Chelsea fonce vers la couronne d'Angleterre...