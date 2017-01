Officiel : Makelele coach adjoint de Swansea

Sans poste depuis son départ en juin dernier de l'AS Monaco, où le courant ne passait pas très bien avec Leonardo Jardim, Claude Makelele a été nommé entraîneur adjoint de Swansea ce mercredi. Une semaine après la nomination comme coach des Swans de Paul Clement, qu'il avait croisé au PSG avec Carlo Ancelotti, l'ancien milieu défensif international s'est donc vu confier une mission d'adjoint au sein du club gallois. En tant que joueur Claude Makelele a bien connu la Premier League puisqu'il a porté pendant cinq ans le maillot de Chelsea (2003-2008).

We're delighted to announce that former France international Claude Makelele has joined the club's coaching staff. 👍 pic.twitter.com/TlcgTlDoux