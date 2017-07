Manchester City a officialisé ce samedi après-midi la signature de Douglas Luiz. Le milieu de terrain âgé de 20 ans arrive de Vasco de Gama et selon la presse anglaise les Citizens devraient le prêter cette saison afin que l'international U20 brésilien ait du temps de jeu.

City are delighted to announce the signing of Brazilian midfielder Douglas Luiz #WelcomeDouglashttps://t.co/9kIIAm2KcN pic.twitter.com/d4wI3I39Oo