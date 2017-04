MU : Pogba rappelle un détail aux critiques, il ne joue pas attaquant

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Joueur le plus cher de l’histoire, Paul Pogba doit être impatient de ne plus avoir cette étiquette sur le dos. En marge du match d’Europa League de Manchester United face à Anderlecht, le milieu de terrain français a dévoilé toute sa lassitude devant les critiques dont il fait l’objet. L’ancien de la Juventus ne pèse pas assez sur les performances des Red Devils selon les observateurs, que ce soit sur le plan du jeu ou des statistiques. Et forcément, le prix de son transfert, qui dépasse les 100 ME, lui revient en permanence à la figure. S’il assure avoir digéré ce changement de taille dans sa carrière, Pogba estime toutefois que les jugements négatifs sur son efficacité sont totalement infondées.

« Pour être franc, je me sens très bien. On a déjà gagné deux trophées, et un personnellement, pour l'instant. Et évidemment, je veux faire mieux. On peut toujours faire mieux. Mais, de mon point de vue, je peux dire que je vais bien, et que l'équipe va bien. On veut gagner la Ligue Europa, on essaie. On va se battre pour le Top 4 (en championnat). Je me focalise sur le fait de bien jouer pour l'équipe. C'est tout. Il faut arrêter de penser au prix de mon transfert. Le transfert est une chose, le terrain en est une autre. On me juge quand je ne marque pas des buts et pour d’autres choses du genre. Si je marquais des buts, les gens ne parleraient pas comme ça. Mais c’est le football. Je fais un travail. Je suis un milieu de terrain et les gens pensent parfois que je suis un milieu offensif. Les gens me regardent en disant ’Pogba devrait marquer des buts’, ‘Pogba devrait faire ça’. Je pense qu’on me juge comme si j’étais un attaquant, un défenseur et un milieu de terrain à la fois », a déploré celui qui joue en effet au cœur du jeu avec Manchester United, et se voit demander tout de même un certain travail défensif par José Mourinho, qui ne rigole pas trop sur ce sujet.