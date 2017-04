MU : Ligaments touchés, fin de carrière possible pour Ibrahimovic

Touché sérieusement au genou sur la réception d’un saut, Zlatan Ibrahimovic pourrait bien avoir disputé son dernier match sous le maillot de Manchester United, ce jeudi face à Anderlecht.

Voire de sa carrière. En effet, si aucun diagnostic médical n’a été donné officiellement par le club mancunien, les médias anglais et italiens annoncent que ce sont bien les ligaments du genou du Suédois qui n’ont pas tenu le choc, provoquant forcément une opération à venir et une très longue indisponibilité. Si cela devait se confirmer, son avenir chez les Red Devils, qui était en bonne voie pour une saison supplémentaire mais pas encore finalisé, devrait s’assombrir.

Malgré ses qualités physiques hors normes, cette blessure pourrait le tenir éloigner des terrains pour plusieurs mois, et compromettre la suite de sa carrière, affirme ainsi Gianluca Di Marzio, qui parle d’un retour sur les terrains possible en 2018 et pas avant. Zlatan Ibrahimovic aura alors 36 ans.