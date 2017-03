MU : Ibrahimovic a deux millions de raisons de prolonger

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Arrivé cet été en provenance du PSG avec un championnat à conquérir, Zlatan Ibrahimovic a d’ores et déjà accompli sa mission avec 26 buts et 7 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues.

L’attaquant suédois a officiellement signé un contrat d’un an et attend donc de voir si les Red Devils vont se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Mais selon la presse scandinave, l’ancien parisien a déjà fait son choix, lui qui possède une option pour prolonger d’un an avec les pensionnaires d’Old Trafford.

Personne ne s’en plaindra à Manchester United, sauf le comptable à la rigueur. En effet, Mino Raiola a fait placer une clause en cas de prolongation de son poulain au sein du club anglais, avec une prime à la signature de ce nouveau contrat à hauteur de 2 ME. Un joli jackpot qui vaut certainement le détour, car si jamais MU venait à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, ou même remporter l’Europa League, Zlatan Ibrahimovic y serait pour beaucoup.