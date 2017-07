Mercato : Pas de tournée pour Sakho, pas de soldes non plus

Dans : Premier League, Mercato.

En cette période de mercato, les indésirables se font de plus en plus nombreux. Du côté de Liverpool, si Lazar Markovic est mis de côté, c'est aussi le cas de Mamadou Sakho. Plus dans les plans de Jurgen Klopp depuis plus d'un an, le défenseur central ne fait pas partie du groupe de 25 convoqué pour le stage de pré-saison à Hong Kong.

Resté en Angleterre, l'international français va donc devoir se trouver une nouvelle porte de sortie au cours de l'été. Mais la direction des Red Devils ne facilite pas les choses puisqu'une somme de 25 ME est demandée pour lâcher Sakho. Une offre que Crystal Palace n'est pas prête à faire malgré sa volonté de le conserver après un prêt concluant de six mois... Sakho attend donc sur le bord de la touche.