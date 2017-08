Man United : Grâce à Neymar, Pogba peut enfin se lâcher

Dans : Premier League, Foot Europeen, PSG.

Revenu à Manchester United à l’été 2016, Paul Pogba a réalisé une saison plutôt mitigée. Notamment en cause, le prix de son transfert (105 M€) et son statut de joueur le plus cher au monde.

Mais ça, c’était avant la signature de Neymar au Paris Saint-Germain pour 222 M€. Un réel soulagement pour le milieu des Red Devils. « La saison dernière, la première question concernait toujours le prix de mon transfert. Maintenant, tout le monde me parle de football. Cela veut tout dire, a constaté le Français. Je suis toujours confiant. Je fais toujours de mon mieux et maintenant c'est ma deuxième saison. Je connais mieux la Premier League et je suis mieux adapté à l'équipe. » Autre paramètre en sa faveur, l’arrivée de Nemanja Matic au poste de milieu défensif.

« Contre West Ham (victoire 4-0, 1ère journée de Premier League), Matic a commencé derrière moi donc je pouvais davantage attaquer. Je me sens bien en jouant comme ça, mais tout dépend des consignes du manager. Nous devons faire ce qu'il demande. J'espère marquer plus de buts. J'espère aussi que je ne toucherai pas autant le poteau que la saison dernière. Je sais que les occasions viendront et que je créerai toujours quelque chose. » Désormais, Pogba a tout pour cartonner avec MU cette saison.