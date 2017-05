Man Udt : Twitter, Snapchat, Facebook... Excédé, Mourinho dit stop !

Dans : Premier League, Info.

Si la situation sportive de Manchester United s’est légèrement améliorée ces dernières semaines, José Mourinho préfère prévenir que guérir. Ainsi, le technicien portugais va mettre en place un système de contrôle et d'interdiction d'utilisation des réseaux sociaux par les joueurs du club, afin de limiter l’impact des publications postées par certains de ses footballeurs à des périodes de la saison où le club est en difficulté, et exposé aux critiques, toujours très nombreuses du côté d’Old Trafford.

A en croire les informations de The Independent, l’ancien entraîneur du Real Madrid est particulièrement « frustré » par la manière dont ses joueurs rendent public l’intimité du vestiaire de Manchester United. Ainsi, il aurait d’ores et déjà interdit à son effectif de publier des photos 48 heures précédant un match, et pendant le trajet en bus vers les stades. L’objectif de José Mourinho est clair : restreindre le flux d’informations ne provenant pas des sources officielles du club et s’assurer que ses joueurs soient pleinement concentrés sur les rencontres à venir. Voilà une mesure qui devrait néanmoins déranger dans le vestiaire de Manchester United, où plusieurs joueurs sont accros aux réseaux sociaux, Paul Pogba et ses Community Managers les premiers…