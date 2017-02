Leicester : Claudio Ranieri revient sur son rêve brisé

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Limogé ce jeudi de son poste d’entraineur de Leicester, Claudio Ranieri a effectué une touchante lettre d’adieu ce vendredi, histoire de remercier le club et tous ceux qui avaient permis à son aventure d’avoir lieu. Néanmoins, le technicien italien reconnaît sans mal que c’est avec un gros pincement au cœur qu’il laisse sa place alors qu’il rêvait de rester chez les Foxes aussi longtemps que possible.

« Après l'euphorie de la saison dernière, tout ce dont je rêvais était de rester à Leicester City, le club que j'aime, pour toujours. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je tiens à remercier ma femme Rosanna et toute ma famille pour leur soutien sans fin pendant mon séjour à Leicester. Mes remerciements vont à Paolo et Andrea qui m'ont accompagné dans ce merveilleux voyage. A Steve Kutner et Franco Granello pour m'avoir offert l'opportunité de devenir champion".

L'ancien entraîneur de l'AS Monaco a ensuite tenu des propos élégants pour son employeur. "Je dois remercier le Leicester City Football Club. L'aventure a été incroyable et vivra avec moi pour toujours. Merci à tous les journalistes et les médias qui sont venus avec nous et ont apprécié de couvrir la plus belle histoire du football. Mes sincères remerciements à tous les membres du Club, à tous les joueurs, à tout le staff, à tous ceux qui étaient là et ont pris part à ce que nous avons réalisé. Mais surtout aux supporters, vous m'avez fait entrer dans vos coeurs dès le premier jour et vous m'aimez, je vous aime aussi, personne ne pourra jamais retirer ce que nous avons fait ensemble », a prévenu Claudio Ranieri, qui connaît un neuvième licenciement dans sa carrière, mais aura définitivement marqué l’histoire du football anglais avec son exploit de la saison passée.