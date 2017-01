La voiture de Payet vandalisée à Londres !

Dans : Premier League, OM.

Le retour en arrière semble désormais impossible pour Dimitri Payet, qui a énormément déçu les fans de West Ham en allant au bras de fer pour revenir à Marseille, un an et demi seulement après son arrivée.

Les fans des Hammers sont totalement désabusés par cette volonté de leur meneur de jeu de quitter le club alors qu’il avait récemment signé une prolongation en or massif. Ils l’avaient fait savoir le week-end dernier lors du match à Crystal Palace, mais certains sont allés trop loin jeudi soir. Selon le Daily Mail, la voiture de Dimitri Payet, garée devant son domicile, a vu sa vitre être brisée par une brique lancée depuis la rue. Des fans de West Ham avaient déjà repéré la maison de l’ancien marseillais ces derniers jours, le meneur de jeu ayant eu la très mauvaise idée de mettre sur les réseaux sociaux une photo en large de l’extérieur de sa maison avec ses voitures devant afin de montrer ses décorations de Noël.

Cette attaque est difficilement détachable de la situation tendue dans laquelle il se trouve, alors que sa femme et ses enfants sont déjà partis dans le Sud de la France en espérant voir l’international français les rejoindre le plus vite possible. Mais à l’heure où l’OM n’a toujours pas fait de nouvelle offre pour s’offrir ses services, Dimitri Payet doit désormais être plus qu’impatient de quitter Londres.