Arsenal : Man United voulait Debuchy ? Wenger en rigole

Dans : Premier League, Mercato, OM.

Dans un entretien accordé au journal L’Equipe jeudi, le latéral droit d’Arsenal Mathieu Debuchy (31 ans) n’a pas hésité à critiquer son coach Arsène Wenger.

Totalement absent des plans de l’Alsacien, l’ancien Lillois (1 apparition en Premier League) s’est notamment plaint du manque de communication de son manager. « On se salue, on se dit bonjour, rien de plus », expliquait Debuchy, repris de volée par Wenger en conférence de presse.

« Nous parlons. Il y a de la communication avec tous les joueurs. C'est un article de frustration de la part d'un joueur qui est blessé, a répondu l’entraîneur des Gunners. Quand on est blessé, on ne peut pas jouer. Je lui ai donné l'opportunité d'aller à Bordeaux en prêt l'année dernière mais personne n'est venu le chercher cet été. » Et Wenger est allé encore plus loin dans son tacle glissé, en affirmant que les rumeurs du dernier mercato estival étaient fausses.

Wenger enfonce Debuchy

« Nous ne l'avons jamais empêché d'aller à la Fiorentina ou à l'Espanyol Barelone. Ils n'étaient pas du tout intéressés, nous avons vérifié. Manchester United ? Ils n'ont jamais transmis d'offre pour lui. C'est complètement faux. C'est parfois surprenant d'entendre des choses comme ça », a réagi celui qui n’imagine pas un seul instant MU s’intéresser à Debuchy. Entre les deux hommes, les relations ne vont pas s’améliorer...