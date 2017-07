Arsenal : Heureux avec Lacazette, Giroud se voit rester

Dans : Premier League, Mercato.

Annoncé sur le départ du côté d'Arsenal, Olivier Giroud ne sait pas de quoi sera fait son avenir, mais pour l'instant, il profite de l'instant présent... aux côtés d'Alexandre Lacazette.

En ce début de préparation estivale, ils se répondent du tac au tac. Deux jours après le premier but d'Alexandre Lacazette sous ses nouvelles couleurs contre Western Sidney (2-0), Olivier Giroud a lui aussi trouvé le chemin des filets ce samedi face à Western Sydney Wanderers (3-1). Sur une action menée par Monreal et... Lacazette, l’ancien Montpelliérain a marqué de près le premier but de son équipe. Une performance qui le met en confiance, surtout qu'il a joué devant son compatriote, placé au poste de neuf et demi. Au grand bonheur d'Arsène Wenger, qui voit cette complémentarité tricolore d'un bon œil... Ce qui ne déplait pas à Giroud.

« C'est toujours facile de jouer avec ce genre de joueur. Nous avons une bonne entente sur le terrain. Nous avons eu l'opportunité de jouer et de nous entraîner ensemble en équipe de France. Je pense qu'il va vite s'adapter à la Premier League. Un départ vers Everton ? Pas de questions au sujet de mon futur ! Je suis toujours un joueur d'Arsenal pour le moment. Je veux bien me préparer pour la saison. C'est le plus important pour moi », a lancé, au micro de L'Equipe, l'attaquant français, qui vit donc au jour le jour sans penser au lendemain, et donc à son avenir, alors qu'il est courtisé par l'Olympique de Marseille au cours de ce mercato estival.