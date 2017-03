Arsenal : Gallas explique pourquoi Wenger n'ira pas au PSG

Dans : Premier League, Foot Europeen, PSG.

Ce n’est pas la première fois que l’avenir d’Arsène Wenger est remis en question à Arsenal, mais cette fois-ci, la pression se fait plus forte que jamais et les rumeurs annoncent même que le PSG est à l'affût.

Les fans des Gunners se lassent des années sans titre majeur, et les humiliations en Ligue des Champions, à l’image du 10-2 sur deux matchs concédés face au Bayern Munich, ont provoqué un énorme désamour à l’encontre du manager historique du club. Toutefois, ce dernier possède l’appui des actionnaires du club, qui pourraient bien lui proposer un nouveau contrat. Et selon William Gallas, ancien international français et ancien défenseur central d’Arsenal, Wenger va accepter de rempiler pour au moins un an.

« Il va vouloir rester. Il adore ce club. Cela fait 20 ans qu'il y est. Il a envie de gagner des titres. Ça fait longtemps qu'il n'en a pas gagné, mais son entêtement montre sa passion. Il ne voudra pas terminer sur un échec », a prévenu William Gallas, alors qu’Arsenal pourrait manquer l’accès direct pour la Ligue des Champions avec les mauvais résultats qui s’enchainent ces dernières semaines.