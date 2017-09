Ang : Man City veut attaquer le patron de Liga en justice !

Dans : Premier League, Liga, PSG.

Si Nasser Al-Khelaifi se contente pour l'instant de seulement parler de l'UEFA, en restant zen, du côté de Manchester City on n'a pas du tout apprécié que Javier Tebas, le président de la Liga, évoque un « dopage financier » concernant les finances et le mercato du PSG et du club anglais, dont le propriétaire est Khaldoon Al Mubarak, un homme d'affaires des Emirats. Et ce mercredi soir, les Citizens ont fait savoir que ce mécontentement pourrait valoir à Javier Tebas des soucis avec la justice.

Dans un communiqué, City Football Group, la société qui dirige Manchester City, a été très clair. « Les déclarations de M.Tebas sont basées sur de mauvaises informations et, en partie, de la pure fiction. Comme vous pouviez le penser, Manchester City Football Club et le City Football Group prennent des renseignements auprès de leurs conseillers juridiques et ils agiront en conséquence... », annoncent les dirigeants des Citizens. Sachant que la devise de Manchester City est Superbia in proelio (La fierté dans la bataille), Javier Tebas pourrait bien regretter ses différents quolibets et insultes à l'encontre du club anglais.