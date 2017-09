Ang : Fracture du visage et de la mâchoire pour le gardien de Man City ?

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Victime d'un choc avec Sadio Mané lors de la première période du match entre Manchester City et Liverpool, Ederson a été contraint de quitter ses coéquipiers sur une civière, tandis que l'attaquant des Reds, clairement fautif, était expulsé. Selon la BBC, le gardien de but des Citizens pourrait souffrir d'une fracture du visage et de la mâchoire, les premiers soins étant apportés au joueur arrivé cet été du Benfica pour 40ME directement dans les installations médicales de l'Etihad Stadium avant un transport vers l'hôpital.