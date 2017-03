Bayern : Ribéry veut rester toute sa vie à Munich

Dans : Bundesliga, Foot Europeen.

De retour au top cette saison sous le maillot du Bayern Munich, Franck Ribéry espère poursuivre son aventure bavaroise jusqu'en 2020.

Arrivé au Bayern en provenance de l'Olympique de Marseille en 2007, Franck Ribéry est devenu une véritable star en Allemagne. Excellent lors de ses sept premières saisons à Munich, l'attaquant français a eu un petit coup de mou après son échec à la troisième place du Ballon d'Or derrière Messi et Cristiano Ronaldo en 2014. Handicapé pendant de longs mois par des blessures récurrentes, le joueur de 33 ans retrouve clairement ses sensations cette saison, au cours de laquelle il a marqué trois buts et délivré huit passes décisives. Et alors qu'il a prolongé son contrat jusqu'en 2018 en fin d'année dernière, Ribéry se voit finir sa carrière à l'Allianz Arena... en 2020.

« Je jouerai jusqu'à ce que mon genou, ma cheville ou mon dos disent stop. Au plus haut niveau, cela peut encore aller deux, trois ans, si je ne me blesse pas », a déclaré, dans le magazine Kicker, l'attaquant tricolore, qui estime donc être en mesure d'aider son club, si son corps le laisse tranquille, avant de devenir entraîneur d'une équipe de jeunes au Bayern.