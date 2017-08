All : Dortmund ne mollit pas et maintient sa sanction contre Dembélé !

Dans : Bundesliga, Mercato, Liga.

Ousmana Dembélé a décidé d'aller au bras de fer afin d'obtenir son transfert de Dortmund au FC Barcelone, et pour cela il refuse de s'entraîner depuis quelques jours. En réponse, le club allemand avait suspendu son joueur pour le match de coupe d'Allemagne joué et gagné samedi par le Borussia. Mais Dortmund avait également annoncé qu'une communication allait être faite ce dimanche concernant l'attaquant international français, ce qui pouvait laisser croire à une solution à l'amiable et un possible départ de Dembélé au Barça.

Mais bien au contraire, le Borussia Dortmund a annoncé que la suspension de l'ancien rennais était maintenue et que ce dernier ne s'entraînera pas cette semaine avec l'équipe première, qui prépare le match d'ouverture de Bundesliga contre Wolfsburg. Et si le club allemand ne dit rien sur ce thème, Kicker affirme de son côté qu'Ousmana Dembélé a déjà droit à une première amende de 80.000 euros pour son attitude et que l'addition pourrait vite grimper, l'international tricolore semblant avoir totalement coupé les ponts avec le Borussia depuis jeudi.