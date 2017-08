RCSA : Trois poteaux et une défaite, trop c'est trop pour Laurey

Dans : RCSA, Ligue 1.

Thierry Laurey (entraîneur de Strasbourg après la défaite 2-0 à Guingamp) : « C’est frustrant… On ne doit pas perdre ce genre de match à l’extérieur ! Je pense qu’on a fait le match qu’on souhaitait faire, vraiment. On a eu les situations pour remporter cette rencontre : trois tirs sur le poteau… C’est vraiment rageant, plus qu’encourageant d’ailleurs. Le haut niveau requiert de l’efficacité et nous en avons manqué cet après-midi ».