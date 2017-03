PSG : Verratti vu par Pirlo, c'est la classe à l'italienne

Dans : PSG, Serie A, Foot Europeen, Foot Mondial.

Souvent désigné comme l'héritier d'Andrea Pirlo, Marco Verratti a reçu de jolis compliments de la part de son compatriote, qui termine actuellement sa carrière au New York City FC.

À 24 ans, Marco Verratti atteint peu à peu l'âge de maturité. Sous les ordres d'Unai Emery, avec qui il réalise l'une de ses meilleures saisons avec Paris puisqu'il totalise déjà deux buts et six passes décisives en 30 matchs, le milieu de terrain prend donc une nouvelle dimension. Et ce n'est pas Andrea Pirlo qui dira le contraire, l'ancien joueur du Milan AC estimant même que l’international italien représente l'avenir du football mondial.

« Verratti est un très grand joueur, il est et sera le futur du foot italien et européen pour les vingt prochaines années. Il joue plus ou moins dans ma position. Mais nous sommes très différents dans le type de jeu. Il joue plus avec des passes courtes, il dribble beaucoup plus que moi et il conserve plus le ballon. Il est le meilleur joueur italien d'aujourd'hui et de demain. On a passé de bons moments ensemble avec l'Italie. On dit que beaucoup de bons joueurs ne peuvent pas jouer ensemble. Mais si chacun s'investit, les choses fonctionnent. Et bien, entre nous, ça fonctionnait. Juste après le match contre le Barça, je l'ai félicité par SMS. Le soir même, il m'a dit que mon message était celui qu'il avait le plus apprécié. Alors, je lui ai répondu : "Maintenant, tu es devenu le numéro 1 parce que je suis en train de finir ma carrière" », a lancé, dans les colonnes de L'Equipe, Pirlo, qui estime donc que Verratti fera une très grande carrière avec le PSG et l'Italie dans un registre différent du sien.