PSG : Thiago Motta pourrait faire une surprise au PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Après un petit moment de flou et de brouille, Thiago Motta a finalement prolongé d'une saison son contrat au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain de 34 ans étant à priori destiné à intégrer le staff du PSG après une ultime saison comme joueur. Mais ce samedi, Thiago Motta annonce que finalement il n'est plus totalement certain de prendre sa retraite sportive et que finalement il pourrait prolonger sa carrière au-delà de cette saison 2017-2018 au Paris Saint-Germain.

« Si je suis certain d’arrêter en fin de saison ? Non. Je n’en ai jamais parlé. L’année dernière, au début de la saison, j’avais envie d’arrêter au terme de mon contrat. Mais aujourd’hui, je ne suis pas sûr d’arrêter dans un an. Il y a beaucoup de possibilités dont la reconversion comme entraîneur. Je n’ai jamais caché que j’avais envie de le faire. Mais on va voir comment ça va se passer cette année et si je me trouve bien, j’aviserai. Je pense encore avoir le potentiel pour évoluer à très haut niveau. Et si je fais une très bonne saison, pourquoi ne pas continuer ? A Paris ? Oui, bien sûr. Mais je ne peux pas vous dire ce qui va se passer dans un an. On a aussi un accord avec le club pour que j’entraîne une équipe de jeunes la saison prochaine. La catégorie d’âge reste à définir. Le plus important, c’est que le PSG et moi soyons contents. Le mariage se fait à deux », prévient, dans Le Parisien, Thiago Motta, très revanchard à l’entame de la saison et qui espère bien récupérer le titre de champion de France abandonné à Monaco la saison passée.