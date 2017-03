PSG : Sept joueurs se tapent un « 2 », Emery accusé !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Quelle débandade pour le PSG ce mercredi au Camp Nou. Cette remontée historique car jamais vue en Coupe d’Europe va certainement marquer la saison du club parisien, et peut-être même plus tant l’inimaginable s’est produit.

Si intouchable lors du match aller, Paris s’est montré si faible lors du retour, avec des défaillances individuelles criantes. Dans son édition de jeudi, L’Equipe met une moyenne de 2,5 à l’équipe francilienne, et sept joueurs récoltent la note de 2/10 : Trapp, Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Rabiot, Matuidi, Lucas et Emery. Et encore, le quotidien sportif n’a certainement pas voulu aller trop loin, l’ailier brésilien étant par exemple jugé « catastrophique » en première période, tandis que son entraineur a aussi été jugé coupable de ce « naufrage » avec la même note de 2/10.

Enfin, même s’il écope d’un 3/10 un peu au-dessus de la moyenne de son équipe, Marco Verratti est clairement pointé du doigt pour sa fin de match totalement ratée et qui a coûté très cher avec notamment des fautes à répétition devant son but, permettant au Barça de pousser pour aller chercher ce fameux 6e but. Mais en dehors de Cavani, qui a certes mis un seul but en trois occasions mais a tout de même été le seul au niveau, personne ne pourra échapper aux critiques sur sa performance individuelle ce mercredi au Camp Nou.