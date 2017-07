PSG : Parc des Princes, Tour Eiffel, la présentation de Neymar se prépare !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Si on a appris vendredi midi que le Paris Saint-Germain avait, à priori, commencé le flocage des maillots Neymar, on sait désormais aussi que le club de la capitale a débuté son travail sur la présentation de la star brésilienne, preuve supplémentaire que le PSG est très confiant concernant la signature de Neymar. Et si Neymar s'engage au Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi veut que cela fasse l'objet d'un événement exceptionnel. Cela peut se comprendre compte tenu de l'investissement du Paris SG dans ce dossier.

Selon le compte @ParisUnited6, les dirigeants du PSG sont donc au travail. « Le DG adjoint P.Boindrieux, va sonder la Préfecture pour connaitre la faisabilité d'une présentation de Neymar dans Paris (…) Une ouverture exceptionnelle du Parc des Princes pour les supporters est également évoquée », expliquent nos confrères, qui ne confirment pas une rumeur qui évoque la possibilité de l'utilisation de la Tour Eiffel comme point central de cette présentation de Neymar. Quoi qu'il en soit, compte tenu des problèmes liés à l'état d'urgence encore en vigueur en France, et des dizaines de milliers de supporters attendus pour cette présentation, le dossier risque de ne pas être simple.