PSG : Nkunku a tranché sur son avenir à Paris

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Alors qu'il fait peu à peu son trou dans l'effectif d'Unai Emery au Paris Saint-Germain, Christopher Nkunku veut s'imposer dans la capitale sans passer par la case prêt.

Révélé lors de la tournée estivale du PSG aux Etats-Unis en 2015, Christopher Nkunku pointe le bout de son nez en cette fin de saison. Laissé de côté jusqu'en décembre 2016 par Emery, le jeune de 19 ans grappille du temps de jeu ces derniers temps, avec en point d'orgue son match plein contre Lorient (1-2), au cours duquel il a marqué son premier but en L1, le 12 mars dernier. Actuellement en équipe de France U20 pour préparer la prochaine Coupe du Monde en mai en Corée du Sud lors de cette trêve internationale, Nkunku s'est confié sur son avenir au sein du club francilien.

« Cette saison, je suis passé du noir au blanc... J'ai disputé les quatre premiers mois de la saison avec l'équipe réserve tout en m'entraînant avec les pros. Au bout d'un moment, il y a eu tellement d'absences que le coach a été obligé de faire appel à moi contre Montpellier en décembre. On perd 3-0, mais je fais plutôt un bon match. Ensuite, j'ai enchaîné quelques bonnes prestations et Unai Emery a alors pris confiance en moi. J'ai marqué mon premier but en Ligue 1 à Lorient, récemment. Maintenant, Il porte un regard différent sur moi. Un départ en prêt ? Personne ne parle de partir en prêt pour l'instant. Mon objectif est toujours de m'imposer au PSG et de poursuivre ma progression », a avoué, sur Le Parisien, le jeune milieu de terrain parisien, qui est donc déterminé à rester au PSG lors du prochain mercato estival dans l'idée de s'y imposer le plus rapidement possible.