PSG : Monchi au Paris SG, les négociations ont débuté !

Dans : PSG, Ligue 1.

Evoquée à de nombreuses reprises, la venue du célèbre Monchi, celui de Séville pas celui du Calvados, au Paris Saint-Germain redevient un sujet d'actualité. Après le crash du PSG à Barcelone, Nasser Al-Khelaifi semble avoir compris que sans un directeur sportif fort le club de la capitale ne pouvait pas réellement franchir ce palier européen tant attendu.

Et selon CulturePSG, les choses se sont concrétisées ces derniers jours, malgré la concurrence du Real Madrid et de l'AS Roma, le club italien mettant le paquet afin de convaincre le dirigeant du FC Séville de venir s'installer dans la cité éternelle. En effet, très récemment un contact direct aurait été noué entre Nasser Al-Khelaifi et Monchi, et ce dernier ne serait pas insensible à une éventuelle offre du Paris Saint-Germain. « Les Italiens font actuellement le forcing pour le convaincre de s'engager avec eux mais, pour l'heure, rien n'est signé. Malgré l'insistance des Romains, Monchi privilégie la France pour des questions de qualité de vie, sa famille étant notamment un élément clé dans ce choix », affirme notre confrère, qui précise que le premier à faire les frais d’une éventuelle venue de Monchi au PSG serait plus Patrick Kluivert qu’Olivier Létang. L'été risque d'être encore chaud à Paris.