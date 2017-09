PSG : Mbappé dévoile ses énormes ambitions avec Paris

Dans : PSG, Ligue 1, Monaco.

Transféré au PSG dans les dernières heures du marché des transferts, Kylian Mbappé a déjà marqué les esprits avant même de faire son premier entrainement avec le club de la capitale. Entré en jeu face aux Pays-Bas, il a immédiatement eu un incroyable impact, trouvant le chemin des filets et mettant le feu à la défense néerlandaise. Autant dire que l’ancien monégasque est bien parti pour avoir une belle carrière chez les Bleus dans les années à venir. Mais bien évidemment, c’est aussi avec son club du PSG que Kylian Mbappé a l’intention de frapper fort, comme il l’a confié ce dimanche dans Téléfoot.

« Les grands joueurs marquent l’histoire de leur pays. Partir maintenant, cela aurait été quitter en tant qu’espoir la France. L’importance de Neymar ? Jouer avec Neymar, c’est extraordinaire. Mais j’avais déjà choisi le PSG indépendamment de cela. On va prendre beaucoup de plaisir au PSG, c’est génial. Le club a envie de tout gagner, je mettrai tout mon cœur pour marquer l’histoire du PSG », a souligné le nouveau numéro 29 du club francilien, persuadé qu’il peut former avec Neymar une incroyable et nouvelle doublette pour terroriser les défenses de France et d’Europe.