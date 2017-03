PSG : Létang s'en prend lâchement à Kluivert accuse un journaliste

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Alors que Patrick Kluivert est arrivé au Paris Saint-Germain l'été dernier en tant que directeur du football, Dominique Séverac révèle qu'Olivier Létang essaye de déstabiliser le dirigeant néerlandais.

Après le départ estival de Laurent Blanc, le club de la capitale française s'est réorganisé sportivement. Si Unai Emery a été nommé entraîneur, Patrick Kluivert a signé à Paris en juillet comme directeur du football avant qu'Olivier Létang ne soit promu directeur sportif au mois d'octobre. Si ce dernier a gravi les étapes une à une après cinq saisons en tant qu'adjoint, l'ancien joueur du Barça est venu se greffer pour « définir la stratégie sportive à long terme du club », sauf que Kluivert a eu les clés du dernier mercato en janvier en recrutant notamment Julian Draxler. Le dirigeant néerlandais marche donc sur les plates-bandes de Létang, ce que l'ancien dirigeant de Reims n'apprécie pas, comme le confie Dominique Séverac.

« Létang profite de ses relais médiatiques pour détruire en privé Kluivert en racontant qu’il ne travaille pas, sort beaucoup, profite plus de la vie parisienne que de son bureau à la Factory. Une présentation hallucinante des faits et de la vérité. Il a fait venir Draxler, mais visiblement personne n’en parle. Quand Kluivert ramène en six mois Draxler, Létang, qui est là depuis 5 ans, ramène lui Krychowiak », a lancé, sur Le Parisien, Séverac, qui avoue donc que Létang fait tout son possible pour décrédibiliser Kluivert à Paris.