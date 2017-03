PSG : Le club enfonce L’Equipe après son mea culpa

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce lundi, près de deux semaines après les faits, L’Equipe a publié un communiqué de la part de la direction de sa rédaction pour reconnaître que l’information publiée sur les médias de la chaine et du quotidien sportif était fausse. A savoir la fameuse sortie en boite tant décriée de Marco Verratti et Blaise Matuidi à la veille du départ pour Barcelone. Prenant acte de cet aveu, le PSG a tout de même tenu à rappeler que ce n’était pas la première fois qu’il accusait L’Equipe de sortir des infos contestées, et qu’il continuerait d’être vigilant à ce sujet.

« Dans un texte publié ce lundi soir sur son site internet, le quotidien sportif reconnaît avoir publié une fausse information lorsqu'il avait affirmé que Marco Verratti et Blaise Matuidi seraient sortis en boîte de nuit à deux jours du match retour de Ligue des Champions à Barcelone. Par ce texte, L'Equipe admet implicitement que ses processus de vérification des informations ne sont pas à un niveau satisfaisant, ce que le Paris Saint-Germain a souvent eu à déplorer cette saison. Comme il l'avait fait savoir récemment sur ses réseaux sociaux, le Paris Saint-Germain réaffirme sa ferme volonté de ne plus tolérer la moindre atteinte à la réputation du Club et de ses joueurs sur la base de rumeurs malveillantes et non vérifiées », a fait savoir le club de la capitale, qui ne compte pas relâcher la pression.