PSG : Barcelone est plus fort sans Neymar selon Bartomeu

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Au cœur des critiques depuis le départ de Neymar au Paris Saint-Germain cet été, Josep Maria Bartomeu tente de défendre son mercato dans les médias espagnols ce mardi. Longtemps sonné par le départ de l’international brésilien, le patron du FC Barcelone explique dans les colonnes de Sport que le Barça s’est renforcé en perdant le troisième meilleur joueur du monde. Et oui, c’est possible (selon lui).

« J’ai fait l’erreur d’accorder une confiance démesurée à Neymar et à son père. Néanmoins, la vente de Neymar est une opportunité de retourner au football collectif, d’investir dans le centre de formation. Avec les arrivées de Paulinho et Dembélé, nous avons une meilleure équipe que l’année dernière » a expliqué le boss du club catalan avant de surenchérir. « Il y a un désenchantement d’une partie du public, mais nous devons mettre fin à ce pessimisme. Il faut être optimiste pour le FC Barcelone ». Difficile cependant d’imaginer que les supporters catalans se réjouissent du départ de Neymar, même deux mois plus tard.