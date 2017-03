PSG : Landreau démolit Ben Arfa et son clip hallucinant

Dans : PSG, Ligue 1.

Hatem Ben Arfa a fait fort ce week-end, d'abord en réalisant une véritable opération de teasing samedi afin d'annoncer une communication à venir via les réseaux sociaux dimanche à 10h. Et le joueur du Paris Saint-Germain a tenu ses promesses, mettant en ligne un clip de moins de trois minutes dans lequel il évoquait dans un texte très bien préparé, et suivant un scénario assez étonnant, sa situation au sein du club de la capitale. La forme de cette communication a fait réagir sur internet. Mais évoquant à la fois le fond et la forme, Mickaël Landreau a dit tout le mal qu'il pensait des méthodes d'Hatem Ben Arfa.

« Aujourd’hui, il y a des réseaux sociaux et des moyens de communication qui nous sont propres, mais dans un grand club, faire ça, ce n’est pas possible ! J’aime bien Hatem Ben Arfa, mais pour moi il a eu des chances, il a joué, et aujourd’hui, il pourra réussir avec Emery s’il se tait, s’il fait plus de kilomètres que les autres aux entrainements. Il dit qu’il faut lui laisser une chance, mais lui lasser une chance, c’est enlever Angel Di Maria qui a des bonnes stats, c’est enlever Julian Draxler ou Edinson Cavani, avec de superbes stats. En interne et par rapport au PSG et au groupe, faire ça c’est moyen », a fait remarquer l’ancien gardien de but du PSG sur Canal+.