PSG : L'Inter ne lâche pas Lucas, et ils ont bien raison

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Avant même la signature de Kylian Mbappé, Lucas Moura affichait zéro minute de temps de jeu cette saison.

L’ailier brésilien, qui a refusé plusieurs opportunités pour changer de club cet été, y compris avec des prêts de dernière minute, afin de rester avec la colonie brésilienne du club, sait bien que son temps de jeu risque d’être particulièrement réduit. Et s’il n’a rien voulu entendre cet été, la musique pourrait être différente cet hiver, après cinq mois en retrait. Ainsi, Calcio Mercato affirme que l’Inter Milan, qui s’était déjà positionné au mois d’août, continue de courtiser l’ancien joueur de Sao Paulo.

Le but est de ne pas lâcher le joueur afin de le convaincre que les dirigeants lombards le veulent vraiment. Un forcing qui pourrait être payant, car dans le même temps, le club italien se propose d’effectuer un prêt avec option d’achat obligatoire. Même si Paris est certain de ne pas retrouver sa mise sur Lucas, acheté pour 40 ME, l’issue permettrait de faire un peu de place pour un joueur qui est peut-être le sixième choix d’Unai Emery derrière Neymar, Cavani, Mbappé, Di Maria et Draxler.